Napoli in piazza: si brinda al 2025. In migliaia attesi al Plebiscito

Turisti e residenti tutti assieme questa sera a Napoli per dare l’addio al 2024 e salutare l’arrivo del 2025. «Napoli è una città meravigliosa ed inclusiva e ai napoletani non si può che augurare ogni bene» dice il prefetto Michele di Bari a margine di un brindisi augurale nella chiesa del Carmine. «Il prossimo anno ci vedrà affrontare tante sfide e la comunità di Napoli saprà essere all’altezza, con grande intelligenza e vivacità intellettuale ma anche con quel grande spirito di umanità che rende Napoli unica al mondo». E il sindaco di Napoli, Gaetano Manfedi, auspica che il 2025 sia «l’anno della pace».

L’EVENTO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO. Come da tradizione, il luogo centrale dei festeggiamenti sarà piazza del Plebiscito con il concerto dedicato a Pino Daniele che vedrà alternarsi sul palco tantissimi artisti tra i quali Sal Da Vinci, Loredana Bertè, Massimiliano Gallo e James Senese: una lunga maratona che inizierà alle 20,30 e durerà cinque ore con il brindisi in piazza. Poi, in nottata, alle 2,30, i fuochi a Castel dell’Ovo e il Dj Set sul lungomare.

DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E UTILIZZO DEI FUOCHI. Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, è stata emessa l’ordinanza per il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum e il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti in occasione delle festività di fine anno. Per i trasgressori sono previsti multe da 25 a 500 euro.

LE MISURE DI SICUREZZA. Il tutto mentre sta funzionando in maniera adeguata il piano di interventi che prevede di attenzionare particolarmente i luoghi pubblici ove sono previste manifestazioni aggregative nonché gli esercizi pubblici ove si svolgeranno eventi con un numero rilevante di persone: il tutto come previsto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, è stata disposta l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, con il coinvolgimento della polizia locale, nelle zone urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle dove si riscontra un movimento di persone più elevato, quali le aree della movida cittadina, ovvero i baretti di Chiaia, il quartiere Vomero ed il centro storico. Potenziati anche i servizi di controllo presso gli scali portuali, aeroportuali, ferroviari e nelle zone particolarmente a rischio.

LE FESTE A SALERNO E AVELLINO. Capodanno in piazza anche a Salerno, dove Giorgia terrà il concerto per accogliere il nuovo anno nella serata condotta da Pippo Pelo con Adriana Petro e Pika Dj. A mezzanotte il brindisi augurale con il primo cittadino Vincenzo Napoli. E ad Avellino il concerto per aspettare il 2025 vedrà salire sul palco il rapper Coez.













