Scuola, tutte le feste e i ponti del 2025

158 Visite

L’attesa del primo momento di relax post natalizio, ossia il Carnevale, non sarà breve perché Il martedì grasso del 2025 cade, infatti, il 4 marzo e solo allora le scuole offriranno ai propri alunni un po’ di respiro. Ognuna in base al calendario di riferimento o dall’alto della propria autonomia scolastica.. Gli istituti di Campania, Lombardia, Sardegna e Basilicata, ad esempio, saranno chiusi a livello generale il 3 e il 4 marzo, con ritorno in aula programmato per il 5, giorno del Mercoledì delle Ceneri. Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto e Trentino offriranno invece anche una pausa il 5 marzo.

Altre regioni, come il Piemonte, hanno deciso di prolungare il riposo fissando lo stop alle lezioni già da sabato 1° marzo, mentre a Bolzano le scuole rimarranno chiuse dal 1° al 9 marzo. Per tutti gli altri studenti, il periodo di vacanza dipenderà dalle scelte del dirigente scolastico: molte regioni, infatti, hanno lasciato carta bianca ai singoli istituti.

Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2025?