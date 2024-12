110 Visite

Il viale a ridosso del supermercato Conad di via San Rocco, di recente sequestrato dai carabinieri, poiché divenuto una discarica a cielo aperto, è ancora in condizioni pietose, tra rifiuti, topi e degrado. Il Comune è proprietario dell’area, secondo le ricostruzioni eseguite dai militari dell’Arma di Marano, ma non è ancora intervenuto. I residenti della zona sono a dir poco inferociti.













