AFRAGOLA, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UN OPIFICIO DI CIRCA 200 MQ ABUSIVO PRIVO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Comandante Colonnello Antonio

Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, collaborato dal Maggiore Antonio Amore responsabile del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, in località Viale Sant’Antonio ha avviato una serie di attività di controllo che hanno portato ad ispezionare il cortile di un palazzo composto da numerose abitazioni all’interno del quale vi era un opificio e laccheria dislocato in tre locali per un totale di circa 200 mq. All’interno dell’attività sono state identificate n.6 persone intente ad esercitare la professione, di cui 5 operai sono risultati lavorare a nero ed una persona ancora in fase di accertamento. L’opificio è risultato essere in esercizio in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale privo dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue e per

l’emissione in atmosfera, dei registri di carico e scarico, ed in assenza della documentazione necessaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’opificio è stato sottoposto a sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.













