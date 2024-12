Di Fenza, area nord:  con approvazione Legge di Stabilità 2025-2027 in arrivo risorse importanti per territori, associazioni e parrocchie 

140 Visite

Buone notizie per i Comuni di Marano di Napoli, Qualiano, Villaricca, associazioni di volontariato e parrocchie di Giugliano e Napoli. La legge di bilancio della Regione Campania 2025-2027, approvata nella seduta di ieri, sosterrà, tra gli altri, interventi finalizzati al miglioramento del decoro urbano di aree e spazi pubblici, alla riqualificazione di edifici scolastici, alla promozione di eventi e al restyling di chiese e parrocchie.

Ho presentato 7 emendamenti alla manovra economica che sono stati ritenuti ammissibili alla spesa. In particolare saranno erogati nel 2025 in favore del Comune di Marano di Napoli: 30 mila euro per il restyling dell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale Socrate” sito in via Mario Musella e 50.000 euro per la realizzazione della manifestazione “Carnevale Maranese”.

Ho chiesto di finanziare un intervento straordinario per il ripristino murario e consentire l’acquisto di suppellettili, strumentazioni e arredi al Cine Teatro Paradiso della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli di Cappella Cangiani. 40.000 euro saranno destinati alla Chiesa Parrocchiale di San Massimiliano Kolbe sita in Via Pigno, 24, a Giugliano in località “Casacelle” per sostenere i lavori di ripristino murario dell’alloggio campane e funzionamento delle campane stesse. Inoltre sarà destinato l’importo di 20.000 euro all’Associazione Italiana Assistenza Spastici di Napoli per finanziare la ristrutturazione della loro sede sita in viale Adriano, 115.

Il Comune di Villaricca riceverà un contributo di 30.000 euro per migliorare il decoro urbano e gli arredi di spazi e luoghi pubblici, per ridurre il degrado e i fenomeni di marginalità. Infine spazio anche al Comune di Qualiano che riceverà un sostegno economico di circa 30.000 euro per realizzare la “Sagra della Pizza e della Birra” sul territorio, favorendo la promozione dei prodotti e delle attività agricole locali.

“Il Bilancio della Regione Campania non è un documento arido che parla di numeri ma tiene conto delle esigenze di tanti territori, di Enti Locali spesso in affanno dal punto di vista economico, di realtà associative che aiutano i più deboli e di Parrocchie, fonti di inestimabile patrimonio culturale per l’Italia intera. Con la legge di stabilità 2025-2027 abbiamo tradotto infatti concreti ciò di cui ha bisogno la nostra regione nel prossimo triennio e gli emendamenti presentati sono la rappresentazione reale di quanto necessario. Siamo soddisfatti e sono soddisfatto, ringrazio il Presidente De Luca, il Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone e tutti i colleghi consiglieri per il grande lavoro portato avanti in questi giorni. – ha così concluso il Consigliere Regionale.