Procura di Napoli, promozioni e trasferimenti: chi entra e chi esce

Chi lascia o è destinato a lasciare la Procura di Napoli? In questi giorni, la procuratrice aggiunta (a lungo reggente) Rosa Volpe ha assunto l’incarico di pg a Salerno; a coordinare i fascicoli della Dda dell’area centrale di Napoli sarà il procuratore aggiunto Sergio Amato (che conserva l’ufficio antiterrorismo); lascia il ruolo di pm, per diventare procuratrice aggiunta Giuseppina Loreto, in passato titolare di delicate inchieste in materia di pubblica amministrazione. Non è tutto: lasciano Napoli, per andare alla Procura nazionale antimafia le due pm Antonella Fratello e Ida Teresi, che a Roma torneranno sotto la guida del loro ex capo, il procuratore nazionale Gianni Melillo. Nelle prossime settimane, potrebbe scattare la nomina a procuratore aggiunto a Verona del pm Maurizio De Marco, attualmente pm in forza al pool che contrasta i reati predatori, dopo aver svolto per quasi dieci anni le indagini contro i clan della faida di Scampia e Secondigliano. Poi c’è chi (Visone?) è in procinto di lasciare la Procura, in vista di un incarico fuori ruolo.