Marano, le proteste di tanti cittadini: costretti a parcheggiare nell’area (buia) dello stadio e a convivere con strade sporche. “Amministrazione assente”

Gentile direttore, le scrivo a nome di tanti cittadini del corso Europa e di via Falcone che si sentono maltrattati da questa Amministrazione Comunale che non solo li ha privati di parcheggi liberi per l’auto, ma ci costringe anche a parcheggiare nel parcheggio dello Stadio che la sera è completamente buio e senza alcuna illuminazione, con i tanti pericoli che ne derivano. Anche le scale che, dal corso Europa portano allo stadio, sono completamente al buio ormai da anni, nonostante continue segnalazioni. Per non parlare dello sporco e dell incuria che dilagano dappertutto, dove anche quelle che un tempo erano le bellissime aiuole del corso Europa sono diventate pattumiere o depositi dei commercianti che se ne sono appropriati rendendole aride e miserevoli. Ma possibile che noi cittadini siamo vessati dai nostri amministratori non solo con tasse esorbitanti, ma anche con disagi di ogni tipo, abbandonati a noi stessi. Davvero non ne possiamo più!!

Raffaele (Marano) a nome di diversi residenti.













