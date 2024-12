Regionali: Gennaro Salvatore, convocare tavolo centrodestra e capire le strane manovre di Forza Italia

185 Visite

“Ho ritenuto utile inviare una sollecitazione ai responsabili regionali dei Partiti di centrodestra affinché si avvii, subito dopo la parentesi natalizia, il Tavolo per il programma per le prossime regionali. In Campania, com’è noto, c’è un bacino elettorale moderato e riformista, che vale intorno al 15 % dei voti intercettato da formazioni e liste che, con le loro scelte, possono determinare la vittoria o la sconfitta del prossimo candidato Presidente”. Lo dice Gennaro Salvatore, coordinatore della formazione ‘Moderati e Riformisti’.

“In questo senso è dunque indispensabile – spiega – iniziare al più presto un lavoro politico su due fronti, uno rivolto a quello specifico segmento elettorale con iniziative di proposta programmatica volte a captarne l’attenzione, ed un secondo rivolto a quelle formazioni politiche che già intercettano quell’elettorato e che sarebbero preziose alleate per una candidatura vincente. Un lavoro lungo e non semplice che non può evidentemente essere messo in campo a ridosso della scadenza elettorale”.

“Ecco perché – prosegue -sin da subito è necessario delineare con chiarezza quali saranno le formazioni politiche di centrodestra in campo, atteso che, in Campania, le recenti ‘uscite’ di Forza Italia sollevano più di una perplessità e l’esperienza ci insegna che dalle perplessità, a volte, gemmano arzigogoli in salsa civica che, allontanandosi dal tradizionale schieramento politico, si rendono disponibili o comunque utili per sodalizi di altro segno”.













