Marano, Catuogno rieletto segretario delle Sentinelle Mariane

Salvatore Catuogno è stato rieletto quale segretario dell’associazione per il quarto mandato triennale. Salvatore, geometra-idraulico, con una forte fede e devozione alla Santissima VERGINE MARIA, guida il gruppo delle Sentinelle Mariane da più di 10 anni in attività di carità per i senza tetto è sempre in aiuto di volontariato e verso i più bisognosi.

Le Sentinelle Mariane oggi sono cresciute tantissimo, sono dislocate in varie chiese a Marano nella parrocchia di San Castrese, nella chiesa dell’Immacolata, ed è stato formato anche un gruppo ai Camaldoli. E non solo, anche nella diocesi di Napoli, nella parrocchia dell’Incoronatella, dove c’è la devozione a Maria che scioglie i nodi, nonché nella diocesi del Lazio, a Gaeta, nella chiesa di San Paolo Apostolo. E’ un esercito vero e proprio che cresce ogni giorno sotto il nome delle Sentinelle Mariane Missionarie, per la devozione alla Vergine.

