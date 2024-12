Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli, rassicura i tifosi: “Buongiorno? Infortunio superabile. Manna già all’opera sul mercato”.

219 Visite

Intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha espresso la sua opinione sull’infortunio del difensore granata: “Il problema più grosso sono le vertebre. In passato ho avuto giocatori che hanno giocato con infiltrazioni nonostante avessero problemi alle costole, ma i tempi erano diversi. Oggi si punta di più sulla protezione degli atleti. Comunque, non bisogna drammatizzare: l’infortunio è superabile e i tempi più lunghi riguarderanno il riadattamento. Ora tocca a Manna trovare il sostituto, un acquisto che era già previsto e che ora è fondamentale”.

L’ex dirigente ha poi parlato delle possibili soluzioni per sostituire Buongiorno: “Conte valuterà attentamente le alternative durante la settimana, ma sono convinto che non cambierà modulo. Anzi, un infortunio può essere un’opportunità per scoprire nuovi talenti, come successo con Neres a Udinese”.

Sul mercato in difesa, Marino ha confermato l’interesse per Bijol dell’Udinese: “Ci sono stati dei contatti, vedremo se a gennaio o a giugno. Ismaijli mi piace molto, ma le squadre in zona retrocessione lo terranno stretto”.

Infine, Marino ha espresso la sua opinione su alcuni calciatori della rosa azzurra: “Secondo me Raspadori andrà via, mentre Simeone resterà. Kvara, invece, deve accumulare rabbia dalla panchina per poi entrare e fare la differenza. Sono per la meritocrazia e al momento la squadra che vince non va toccata”.

