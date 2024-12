Catena di solidarietà: un gesto d’amore salva tre vite

233 Visite

Un gesto di altruismo straordinario ha dato vita a una catena di solidarietà che ha portato alla salvezza di tre persone. Un uomo, con un atto di generosità disinteressata, ha donato un rene ad un perfetto sconosciuto, innescando una reazione a catena che ha permesso di salvare altre due vite.

Si tratta di una donazione samaritana, un gesto che va oltre ogni legame di parentela o amicizia, e che si basa unicamente sulla volontà di donare una nuova speranza a chi ne ha bisogno. Il donatore padovano, il nono in Italia dal 2015, si è rivolto al Centro trapianti rene-pancreas dell’ospedale di Padova, dando il via a un percorso che ha coinvolto tre città italiane.

Grazie alla compatibilità incrociata tra i donatori e i riceventi, è stato possibile effettuare simultaneamente tre trapianti di rene a Padova, L’Aquila e Bologna. Un meccanismo complesso, definito “cross-over”, che ha consentito di ottimizzare le risorse e di salvare più vite possibili.

La decisione di donare un organo è un atto di grande coraggio e generosità. Il donatore samaritano, sottoposto a rigorosi controlli medici e psicologici, ha dimostrato una consapevolezza e una maturità ammirevoli. L’intervento chirurgico, che non comporta rischi significativi per la salute del donatore, ha permesso di restituire la speranza a tre pazienti in lista d’attesa.













