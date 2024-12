CONTRASTO AL RACKET: I COMMERCIANTI DI CHIAIANO SI UNISCONO PER DIRE NO AL PIZZO

186 Visite

In vista delle festività natalizie, periodo in cui purtroppo si registra un’intensificazione delle richieste estorsive nei confronti degli operatori economici, un gruppo di commercianti di Chiaiano ha deciso di alzare la testa e dire basta al pizzo e all’usura.

Con il supporto della FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane), è nata l’Associazione Antiracket di Chiaiano, una realtà determinata a proteggere la libertà d’impresa e a opporsi con fermezza a ogni forma di intimidazione criminale.

La costituzione di questa associazione rappresenta un atto di coraggio e solidarietà, ispirato dall’esperienza positiva di altri commercianti in diversi quartieri della città, che hanno trovato nella cooperazione la forza per contrastare il fenomeno estorsivo.

La presenza delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni rafforza ulteriormente questo impegno collettivo, dimostrando che lo Stato è al fianco di chi sceglie di non piegarsi e di lottare per un futuro libero dalla criminalità organizzata.

Un Appello ai Colleghi

L’Associazione Antiracket di Chiaiano lancia un appello a tutti gli operatori economici della zona: “Se decidi di non cedere al ricatto estorsivo e di difendere con dignità la tua attività, sappi che non sei solo. C’è un’organizzazione pronta a sostenerti, accompagnarti e indicarti i passi giusti per liberarti dall’oppressione di estorsori e usurai”.

Di seguito la lettera integrale del Presidente FAI Chianciano

Gentile Collega,

con l’approssimarsi delle festività Natalizie, si intensifica il fenomeno del racket estorsivo.

La richiesta di pizzo sull’onesto lavoro dei commercianti, insieme al soffocante strozzinaggio dell’usura, si manifesta nelle più svariate e fantasiose forme ed assume in questo periodo, particolare aggressività.

La criminalità organizzata, che gestisce questo odioso crimine, non si può certamente contrastare da soli.

Nella solitudine si rischia di cedere ed entrare in una trappola infernale sempre più opprimente e da cui non si esce senza coraggio.

Alcuni commercianti di Chiaiano, con l’aiuto della FAI, la “Federazione delle Associazioni Antiracket e antiusura Italiane”, si sono costituiti in associazione, sull’esempio di altri colleghi in diversi quartieri della città, per contrastare insieme le cosche estorsive che taglieggiano gli operatori economici.

L’Associazione antiracket di Chiaiano vuole rendere visibile la propria presenza sul territorio, senza alcuna paura, determinata a difendere la libertà d’impresa e respingere ogni richiesta di pizzo.

La presenza delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che ci accompagnano, testimoniano il fermo impegno dello Stato in questa difficile lotta.

Caro collega, ora lo sai!

Se decidi di non piegarti all’umiliante ricatto estorsivo e di tenere dignitosamente alta la testa; sappi che non sei solo.

Al tuo fianco c’è un’organizzazione pronta a sostenerti, accompagnarti e indicarti i passi giusti per liberarti dell’angosciosa presenza di delinquenti, estorsori ed usurai.

L’occasione ci è gradita per augurarti un sereno Natale.

Napoli, 16 dicembre 2024 Il Presidente FAI Chiaiano













