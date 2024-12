SS 87 NC Sannitica, da oggi a venerdì 13, dalle 7 alle 18, chiusura di due rampe all’altezza del Cimitero di Arzano-Casoria-Casavatore

118 Visite

La Direzione Manutenzione Tecnica Strade 1 della Città Metropolitana di Napoli ha previsto anche percorsi alternativi.

Per consentire la realizzazione dei previsti interventi di manutenzione della ex SS 87 NC, meglio nota come Statale Sannitica – in particolare, il rifacimento delle barriere bordo laterale su viadotto/rilevato – la Direzione Manutenzione Tecnica Strade 1 della Città Metropolitana di Napoli ha disposto la chiusura temporanea alternata di alcune rampe dell’arteria all’altezza del km 2+700, ovvero in prossimità del Cimitero consortile Arzano-Casoria-Casavatore.

Nello specifico, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni 11, 12 e 13 dicembre è prevista la chiusura, in uscita dalla SS 87, in direzione Caivano, della rampa Arzano/Casoria proprio verso il Cimitero, e in entrata, in direzione Napoli, della rampa dal Cimitero verso Arzano – Circumvallazione esterna/Frattamaggiore.

In foto i percorsi alternativi messi a punto dalla Direzione medesima per superare le chiusure previste.













