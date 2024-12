MUGNANO. Cultura, tradizione e solidarietà per il Natale della Siani

189 Visite

Il 7 dicembre u.s., presso i locali del 2° Circolo didattico Giancarlo Siani di

Mugnano di Napoli, si è tenuta la manifestazione dei “Mercatini di Natale”

visitata e apprezzata da un folto pubblico di adulti e bambini grazie anche alla

presenza del Teatro Nazionale dei Burattini di Adriano Ferrajolo e di un

quartetto d’archi che ha eseguito pagine della tradizione natalizia gentilmente

offerti dalla Fondazione “Il canto di Virgilio”.

-A scuola parlare del Natale con bambine e bambini – afferma il dirigente

scolastico Federico Mazzone- rappresenta un’opportunità educativa significativa

in quanto esso è associato a valori fondamentali come la generosità e la

solidarietà, oltre che al significato propriamente religioso-.

Tutti i plessi della scuola dell’infanzia e le cinque interclassi della primaria,

infatti, supportati anche da diversi sponsor, hanno coinvolto genitori e alunni in

un percorso creativo finalizzato all’allestimento dei variegati stand espositivi

per realizzare una raccolta di fondi che sarà in parte destinata a iniziative

benefiche e in parte impiegate per le esigenze della scuola. -L’esperienza della

creazione dei manufatti offerti in dono o venduti per raccogliere fondi –

aggiunge il dirigente- contribuisce a formare cittadini più aperti ai bisogni degli

altri e meno sottoposti a una visione strettamente consumistica-.

Sono intervenuti all’evento il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, l’assessore

all’istruzione Giovanni Bove, l’assessora alla gentilezza Daniela Puzone, il

presidente del consiglio comunale Pierluigi Schiattarella e in rappresentanza

dell’Asl la dottoressa Giovanna de Falco.

Nell’ambito della manifestazione, la scuola dell’infanzia ha presentato la

seconda edizione de “LA NOSTRA LOTTERIA” mettendo in palio premi

gentilmente offerti da esercenti del territorio: RHIFEL, KAMPBELL TOURS,

PANETTERIA RUSSINI, FIDENTEA SALON, MA KE CAFFÈ, SARTORIA ALIERI,

BIBITE…E NON SOLO DA RAF; mentre nella primaria la lotteria ha riguardato

un orologio murale e un vassoio, due creazioni in ceramica dipinta, realizzate

dalle mani esperte delle docenti della scuola.

Lavorare intorno al tema natalizio – ha concluso il dirigente Mazzone-comporta

un senso di comunità e di appartenenza: attraverso la sinergia scuola-famiglia

per la produzione di manufatti artigianali e in ceramica e mediante la

decorazione di corridoi, aule e finestre, si crea un ambiente che favorisce la

coesione e il senso di “scuola come casa comune”.













