Giugliano, è notte fonda: al De Cristofaro passa anche il Monopoli

Anche il Monopoli espugna il De Cristofaro. E’ notte fonda per il Giugliano di Valerio Bertotto, che rimedia l’ennesimo ko delle ultime cinque gare di campionato. Pugliesi in vantaggio al 19′ del primo tempo con Grandolfo, che si avventa su un cross dalla destra e di piatto beffa Russo. Nella ripresa, gran gol di Bruschi in semirovesciata. Ciuferri, entrato nella ripresa, in pieno recupero firma la rete dell’1-2. Giugliano in dieci per oltre 50 minuti per l’espulsione di De Paoli.













