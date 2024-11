Stop a nuove costruzioni nelle aree a rischio dei Campi flegrei. Quindi anche in tante zone di Marano e a Quarto. Ora bisognerà vigilare bene

756 Visite

Stop alle nuove costruzioni ai Campi Flegrei, l’area a rischio sismico per presenza del vulcano. Non si potranno più costruire case ed altri edifici – come aziende o spazi pubblici – nella zona ad alto rischio di Napoli e provincia, dove da mesi continuano le scosse di terremoto.

Lo ha deciso il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, che oggi ha approvato il disegno di legge che introduce nuove norme urbanistiche per quel territorio.

Cosa prevede la proposta della Campania

Il nuovo testo dispone, per l’area a rischio dei Campi Flegrei, le stesse norme già in vigore per i Comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana.

“Restano possibili gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti – fanno sapere dalla Regione – nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, come previsto dalla legge regionale urbanistica del 2004”.













