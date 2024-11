Omicidio Vassallo, il Riesame respinge ricorsi: restano in carcere Cagnazzo, Cioffi e Cipriano

204 Visite

Omicidio del sindaco di Acciaroli Angelo Vassallo, il tribunale del Riesame di Salerno respinge i ricorsi della difesa. Confermati dunque gli arresti e le relative misure cautelari per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l’ex sottufficiale dell’Arma Lazzaro Cioffi e l’imprenditore cilentano Giuseppe Cipriano. Dopo la rinuncia al ricorso dell’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, i giudici hanno vagliato le posizioni degli altri tre indagati: il colonnello Cagnazzo, l’ex brigadiere Cioffi, suo amico e stretto collaboratore per anni, già condannato per droga, e l’imprenditore Cipriano. Evidentemente sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e accolte le tesi della Procura diretta da Giuseppe Borrelli. Restano tutti in carcere. Le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni.