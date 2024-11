Nave naufraga nel mar Rosso, dispersi 31 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio

167 Visite

La nave Sea Story, imbarcazione turistica che stava effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam, nel mar Rosso in Egitto, è affondata nei pressi della barriera corallina di Ras Satayeh. La nave era partita dal porto di Porto Ghalib domenica e avrebbe dovuto fare ritorno a Hurghada Marina il 29 novembre.

Secondo un primo bilancio 31 turisti di varie nazionalità, insieme a 14 membri dell’equipaggio, risultano dispersi: a riferirlo è l’Ansa citando fonti qualificate egiziane.

Al momento, come fanno sapere fonti della Farnesina, nessun italiano è coinvolto. L’ambasciata e il consolato italiani sono in contatto con le autorità egiziane che al momento non segnalano la presenza di italiani. L’ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme.













