Arzano, rifiuti sversati illegalmente: la polizia locale la “restituisce” e denuncia due persone

Arzano. Insozzano la città con i rifiuti, oltre quaranta sanzioni e due denunciati. La polizia locale restituisce la “spazzatura”. Il bilancio dei controlli operati dalla polizia locale sul territorio per il contrasto all’abbandono e mancata differenziazione dei rifiuti ha portato, in pochi giorni, alla identificazione di oltre quaranta individui.

Gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Biagio Chiariello, attraverso dei servizi mirati hanno identificato i trasgressori anche risalendo ad essi attraverso il contenuto dei “sacchetti”, oltreché

servizi di appostamento con l’attesa dell’incivile che, come da educazione civica, si è presentato all’ “appuntamento” con gli agenti appostati che li hanno colti in flagranza.

In altri casi, risaliti all’autore del gesto, gli agenti si sono presentati a casa sua alla via Parisi e via Silvestro restituendogli la “monnezza”.

In totale quaranta le sanzioni elevate e due denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Napoli Nord, tra cui uno che a bordo dell’auto ha abbandonato ingenti rifiuti dovuti ad un trasloco poi dileguandosi.













