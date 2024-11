GIUGLIANO, OPERAZIONE ANTICAMORRA CONTRO IL CLAN MALLARDO: ECCO I NOMI DEGLI ARRESTATI

483 Visite

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda di Napoli, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate del reato di aver partecipato all’associazione a delinquere di tipo camorristico con il clan Mallardo, attivo nel territorio di Giugliano in Campania.

Sono finiti in manette: CHIARIELLO Domenico, MAISTO Giulio, MICILLO Biagio e MIRAGLIA Antonio.

MICILLO Biagio, insieme ad altri è ritenuto uno dei referenti dell’organizzazione criminale, con poteri direttivi e decisionali circa le strategie della consorteria criminale, la gestione della cassa del clan ed in particolare in relazione alle quote da versare ai singoli affiliati, indicando gli imprenditori da sottoporre ad estorsione e provvedendo ad adottare le condotte necessarie a redarguire gli affiliati i cui comportamenti riteneva lesivi del prestigio dell’organizzazione, mantenendo altresì i rapporti con gli altri clan nonché con i clan napoletani che insieme al clan Maliardo sono confederati nella cd “Alleanza di Secondigliano”.

CHIARIELLO Domenico viene identificato quale partecipe, uomo di fiducia dei MALLARDO, per il quale organizzava riunioni ed incontri con affiliati ed altri soggetti, eseguendo svariati

compiti esecutivi delle attività illecite. In particolare CHIARIELLO compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere …omissis….a saldare il debito

pari ad euro 1.500 (a fronte di un ammontare di euro 400 che il’omissis…sosteneva di dover corrispondere) che quest’ultimo aveva con una società di noleggio di Sant’ Antimo relativo al noleggio di un ‘autovettura, con l’aggravante di aver operato in qualità di esponente del sodalizio criminale.

MAISTO Giulio e MIRAGLIA Antonio vengono ritenuti esecutori delle attività illecite per conto del Clan Mallardo.

Le misure di custodia cautelare risalgono a qualche giorno fa. Gli indagati sono difesi dall’Avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli.













