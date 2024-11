Trasporti Napoli, Emanuele Papa (Lega): “Fallita la sperimentazione pedonale di Piazza degli Artisti. Ripristinare la viabilità” 

154 Visite

“Traffico, confusione, pericolo per i pedoni. Questo è il risultato più evidente della pedonalizzazione forzata di piazza degli artisti al Vomero, un tentativo fallito da interrompere subito. Solo negli ultimi giorni abbiamo assistito all’incidente che ha visto coinvolta una donna intenta ad attraversare la strada che è stata investita e un ambulanza bloccata che non ha potuto prestare in maniera tempestiva soccorso nonostante le sirene spiegate. Mantenere questo dispositivo di traffico appare una scelta più ideologica e impositiva piuttosto che pragmatica, visto che non tiene conto delle tante difficoltà che quotidianamente lamentano cittadini e commercianti della zona colti alla sprovvista dal provvedimento. Anche la commissione trasparenza del comune di Napoli ha avviato delle verifiche sulla legittimità della scelta e sulle spese connesse ad essa. Al netto della giusta verifica su tempi e modi della decisione, l’invito alla presidente del PD Cozzolino, è quello di adottare una scelta di buonsenso e pragmatismo e tornare indietro ripristinando lo schema viabilistico in vigore fino al Dicembre 2023”. Così in una nota Emanuele Papa, presidente della Commissione Trasparenza della V Municipalità Vomero-Arenella.













