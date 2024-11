Sostenibilità alimentare: Trippicella cucina i tagli poveri di carne con chef stellati e grandi osti 

Da Gustus incontri con esperti, show cooking e linee di carne pret-a-porter, che valorizzano gli scarti

Piatti di alta cucina preparati con i tagli di carne “poveri” sono serviti. Antonio Di Sieno, il famoso macellaio imprenditore di Trippicella, mette in tavola, nell’ambito della rassegna Gustus a Napoli, l’ecosostenibilità, con speciali ricette ideate con chef stellati e storici ristoratori campani, che seguono i principi della cucina circolare. Gli incontri e gli show cooking moderati da Valeria Viscione, sono in programma da domenica 17 a martedì 19 novembre, alla Mostra d’Oltremare, dalle 11 alle 18. Tra gli ospiti speciali: la chef giapponese Sakai Fumiko, lo chef stellato Gianluca D’Agostino, la cuoca e colonna portante del ristorante ‘E Curti, Angelina Ceriello. Parola d’ordine: valorizzazione degli scarti, settore in cui De Sieno è considerato uno dei massimi esperti in Italia. Si tratta di una cucina anti-spreco che coniuga benissimo tradizione e innovazione con l’utilizzo ad esempio delle frattaglie, del midollo, dei muscoli. Questi tagli “poveri” sono più economici, contribuiscono a diminuire gli sprechi in macelleria, e aiutano l’economia familiare. Lavorazione e trasformazione delle carni fresche all’avanguardia: durante la tre giorni è in programma anche la presentazione delle nuove linee di “carne pret-a-porter”, che renderanno la cucina delle famiglie e dei single più ricca e gustosa. Entrambe sono in versione “skin”, dove va in tavola la linea “carni dal mondo”, che comprende kobe, black angus americana, manzetta prussiana, simmental e la linea “fresco quotidiano” con carni e misti di prima scelta per preparare: cotolette, scaloppine, pizzaiola, ragù, e genovese. «Questo è il futuro – commenta Di Sieno– si tratta di prodotti normalmente realizzati per la grande ristorazione, che ora sono accessibili a tutti. Sono buoni e belli da vedere, ma sopratutto semplificano la vita e hanno una scadenza più lunga. L’innovazione nasce dall’incontro di diverse intuizioni lungo la filiera che va dalla produzione alla distribuzione al dettaglio».