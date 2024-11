129 Visite

PROCIDA: Sbarca dall’aliscafo con la cocaina. 55enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Bruno Febbraro, 55enne del quartiere Pianura di Napoli.

Sbarcato da un aliscafo proveniente da Monte di Procida ha tentato di eludere i controlli dei militari nel porto turistico. Si è allontanato a piedi sfruttando alcune stradine secondarie ma i carabinieri lo hanno seguito. Lo hanno bloccato quando Febbraro si è liberato di un involucro in un terreno privato.

All’interno 46 grammi di cocaina, recuperati e sequestrati.

Il 55enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Sarà proposto anche per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Procida

FEBBRARO BRUNO, NATO NAPOLI IL 22 SET 69,













