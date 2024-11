Autonomia differenziata, a Marano il convegno del Pd locale sul tema

258 Visite

Domenica mattina, alle 10:30, presso la sala Cavallo, al piano terra della Casa Comunale in Corso Umberto I, il Partito Democratico di Marano incontrerà i cittadini maranesi per discutere di autonomia differenziata e ribadire il nostro fermo NO a questa riforma sbagliata.

È una riforma sbagliata perché divide il Paese, accentua le disuguaglianze tra Nord e Sud, e lascia il Mezzogiorno in una condizione di precarietà che ostacola lo sviluppo, aggravando le già serie difficoltà di crescita.

Perché aumenta le fratture sociali e sanitarie del Paese, consentendo a Regioni più ricche di spendere di più nei loro territori tagliando fondi da destinare in modo solidaristico a Regioni meno ricche, che avranno sempre meno risorse.

Perché rischia di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Perché non rispetta il principio di solidarietà e l’interesse nazionale. Questa non è autonomia ma è secessione.

Interverranno al dibattito Il Segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli Giuseppe Annunziata, l’Eurodeputato On. Raffaele Topo ed il Deputato della Repubblica Italiana On. Marco Sarracino.













