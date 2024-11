Omicidio Correra, Renato Caiafa resta in carcere

135 Visite

Custodia cautelare in carcere. Questa la decisione del gip di Napoli nei confronti di Renato Caiafa, 19 anni, che deve rispondere di porto d’armi e spari in merito alla morte del 18enne Arcangelo Correa, ucciso a Napoli sabato scorso da un colpo di pistola alla testa. Il giudice non ha convalidato il fermo in quanto il pericolo di fuga non sussiste perche’ il giovane si e’ presentato spontaneamente ai pm, ma ha emesso una ordinanza per i gravi reati contestati. Per l’omicidio colposo del ragazzo, Caiafa resta invece indagato a piede libero.













