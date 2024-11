MARANO, SCUOLA SAN ROCCO. LE PAROLE DI DE DE STEFANO: “SINDACO MANIPOLA LA REALTÀ, VALUTERÒ SE QUERELARLO, FATTE ILLAZIONI GRAVI”

415 Visite

Come consigliere di minoranza, mi trovo costretto a intervenire con determinazione dopo l’ultima diretta del sindaco su Facebook, una diretta che mi ha lasciato sbalordito per le affermazioni assurde e i tentativi di manipolare la verità. Sono dichiarazioni inaccettabili e totalmente fuorvianti, tanto che ho deciso di consultare i miei legali per valutare una querela nei confronti del sindaco, che mente sapendo di mentire, utilizzando mezze verità per gettare discredito su di me e sugli altri consiglieri.

È arrivato il momento di mettere in chiaro questa vicenda una volta per tutte. Il sindaco, ormai in evidente difficoltà, non fa altro che cercare di scaricare le sue inefficienze su di me, insinuando addirittura che io abbia interessi personali in gioco. Ma ribadisco che il mio unico e solo interesse è il bene degli alunni e delle famiglie di San Rocco, i veri protagonisti di questa vicenda, che meritano tranquillità e sicurezze.

Durante la seduta del consiglio del 7 novembre 2024, il sindaco aveva dichiarato che oggi, martedì 12 novembre, avrebbe approvato lo schema di contratto per risolvere la questione della scuola. E cosa abbiamo visto? Solo l’ennesima diretta Facebook in cui il Primo cittadino ripete le stesse parole, senza portare nessuna novità concreta.

Ma ci sono dettagli importanti che volutamente non vengono menzionati in queste dirette. Primo fra tutti, il contratto con la famiglia D’Ambra, proprietaria dell’immobile scolastico, è scaduto a febbraio 2024.

La trattativa è stata avviata da lui stesso già nell’ottobre 2023, ma nonostante la proroga di sei mesi concessa dalla famiglia, i pagamenti sono continuati fino a giugno, da all’ora non è stato corrisposto nemmeno un canone di affitto.

Il problema centrale è che, a oggi, non è mai stata formalizzata neanche una proposta di contratto alla famiglia D’Ambra. Senza una base concreta per la trattativa, tutto resta fermo e non si va oltre le chiacchiere. Da parte mia l’interesse è sempre stato quello della risoluzione delle problematiche, poiché, da consigliere comunale, il mio ruolo è quello di indirizzo e controllo.

Ricordo che, dopo l’affissione del cartello “vendesi o affittasi” posto fuori dal cancello della scuola di San Rocco, abbiamo anche suggerito una strada chiara: quella di acquistare l’immobile. Questa soluzione avrebbe consentito di risparmiare all’ente milioni di euro, oltre che gli anni necessari per la costruzione di una nuova scuola. Tuttavia, questa proposta non è mai stata approfondita o discussa in modo serio dall’amministrazione, anzi, qualcuno che fa parte di seguito del Sindaco ha fatto anche illazioni.

Ci tengo a precisare che il mio ruolo è quello di consigliere, non certo di mediatore o di agente immobiliare. Se qualcuno svolge questi compiti, non sono io.

In questo momento così delicato, sarebbe il minimo aspettarsi dall’amministrazione comunale trasparenza, responsabilità e soprattutto concretezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews