MARANO, UMILIATO DALLE FIGURACCE FATTE SULLA SCUOLA DI SAN ROCCO, ORA GETTA FANGO SU DI NOI. PRONTI A QUERELARE QUELLA SPECIE DI AMMINISTRATORE

Stiamo effettuando tutte valutazioni del caso, con i nostri legali, per querelare eventualmente un noto amministratore locale, re delle schifezze e degli accordi più biechi fatti in campagna elettorale, permessosi di fare stupide e infondate illazioni sulla nostra testata in riferimento all’assurda vicenda della scuola di San Rocco. Storia su cui quest’ultimo farebbe bene a tacere per le innumerevoli figuracce fatte. Ci era capitato di tutto ma persino che un politico locale, da sempre militante di un partito autore delle peggiori porcherie e schifezze perpetrate ai danni del nostro territorio, si permettesse di fare allusioni sulla nostra moralità, no, non era ancora capitato. Il signorotto in questione è in malafede o non sa leggere. Dove avremmo mai scritto che i privati hanno ragione e che il Comune deve comprare il loro immobile? Dove? La verità è che la terra sotto i piedi inizia a bruciare, per aver prima pubblicato una delibera scritta con i piedi e concesso una maxi rateizzazione (poi non andata a buon fine) a un privato e in barba a tutti i regolamenti comunali.

Poi si è incartato, dopo la richiesta di sfratto e sgombero, e ora lo vuole dai giornale. Che personaggio! Ma noi non ci faremo intimidire dai suoi giochetti e siamo sereni, come sempre, confidando nel lavoro degli organi inquirenti che ben conoscono la realtà attuale e le frequentazioni di questo soggetto. Sei tu che hai a che fare con gente chiacchierata, inserita nei decreti di scioglimento per camorra. Sei tu che ti devi fare l’esame di coscienza, non noi. Su di te non si fanno illazioni, sono certezze. Sta andando in “freva” di brutto, perché ha dimostrato e sta dimostrando di essere un emerito incapace e ora vuole girare la frittata.













