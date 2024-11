GIULIANA GUARINO NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRI DI FRATTAMAGGIORE

A coronamento di un percorso dirigenziale segnato da anni di impegno e professionalità, la Sezione AIA di Frattamaggiore ha annunciato con orgoglio l’elezione di Giuliana Guarino come nuovo Presidente di Sezione. Una nomina che rappresenta il giusto riconoscimento per una carriera già ricca di traguardi, costruita con passione e dedizione. Giuliana è stata per diversi anni Assistente in CAN C e contemporaneamente Assistente Internazionale, mentre una volta terminata l’esperienza sul campo, il suo percorso dirigenziale l’ha portata ad assumere importanti ruoli sia regionali che nazionali. Iniziando da Componente del Comitato Regionale, successivamente è stata Componente del Comitato Interregionale e infine ha ricoperto sempre il ruolo di Componente, questa volta a livello Nazionale, alla CAN D. Un bagaglio di esperienza e competenza che oggi porta in Sezione per continuare a far crescere il movimento arbitrale locale e formare i dirigenti e gli arbitri del futuro. Durante la sua carriera, Giuliana ha saputo costruire dei rapporti solidi con la sua famiglia arbitrale, promuovendo sempre la collaborazione tra tutti gli Associati, insegnando l’importanza di crescere e confrontarsi insieme, valorizzando gli interessi di una comunità rispetto a quelli individuali. Grazie a questi valori portati avanti da anni e che verrà ulteriormente promossi con la nomina di Giuliana, la Sezione di Frattamaggiore ha visto negli anni nascere una generazione di Arbitri e Assistenti affiatati, sempre pronti a scendere in campo con entusiasmo e competenza. Sotto la guida di Giuliana, la Sezione punta a rafforzarsi ulteriormente, con un’attenzione speciale alla formazione tecnica e alla valorizzazione dei giovani Arbitri. A Giuliana Guarino va un grande augurio per questa nuova sfida, certi che porterà avanti con successo i valori e le ambizioni della Sezione di Frattamaggiore.