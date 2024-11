MARANO, CASO SCUOLA SAN ROCCO. DE STEFANO E SANTORO CHIEDONO LE DIMISSIONI DEL SINDACO MORRA: “INCAPACE E BUGIARDO, ORA BASTA”

237 Visite

“Avevamo ragione noi quando annunciava che Morra, il sindaco di Marano, non avesse uno straccio d’accordo e che le rassicurazioni fornite in consiglio comunale erano l’ennesimo fumo negli occhi, gettato per coprire inadempienze e incapacità in seno all’amministrazione Comunale. Purtroppo ancora una volta – siamo costretti – a far luce su una gestione della questione “scuola di San Rocco” condotta in maniera approssimativa e poco trasparente. Da luglio scorso il Sindaco e il suo assessore Bocchetti a cosa hanno pensato? Si sono limitati solo a spostare in avanti il problema salvo poi farsi piovere addosso, perchè ad oggi i propietari sono determinati, tenuto conto della procedura di sfratto in atto. Il Sindaco ha provato a scaricare più volte sui D’Ambra la sua incapacità, non per ultimo, in consiglio aveva dichiarato di avere un accordo e che martedì in giunta avrebbe approvato il nuov schema di contratto. Bugie: mentire dinanzi ad un civico consesso composto da consiglieri eletti democraticamente dal popolo dovrebbe far indignare non solo l’opposizione ma l’intera maggioranza. Siamo solidali con gli studenti, le mamme e i papà di tantissimi alunni per la beffa subita, ovviamente ci auguriamo che San Rocco possa sempre avere una scuola ma per la sciatteria di Morra tutto questo potrebbe non essere più possibile. Chiediamo le dimissioni del Sindaco di Marano, il quale in un anno e mezzo di amministrazione sta facendo solo danni che rischiano di diventare di difficile risoluzione e in aggiunta a quelli già creati dai suoi precedessori. Abbiamo bisogno di figure autorevoli in grado di gestire un Comune con competenza e serietà e non di bugiardi funzionali che prendono in giro studenti, famiglie e cittadini. Ci faremo promotori nei prossimi giorni di una manifestazione a sostegno delle famiglie di San Rcco danneggiate da questo imminente disagio. – è quanto dichiarano in una nota Francesco Santoro e Salvatore De Stefano, consiglieri d’opposizione della Lista “Insieme si può”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews