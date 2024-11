MARANO, SCUOLA SAN ROCCO. LA FIGURACCIA ORA E’ TOTALE. I D’AMBRA DECIDONO DI FITTARE O VENDERE. IL SINDACO DOVREBBE SOLO DIMETTERSI

600 Visite

La magra, pessima figura, ora è completa. Morra sembra aver perso definitivamente la partita. La scuola di San Rocco è destinata a cambiare sede, perchè proprio pochi minuti fa, all’esterno dell’edificio, è stato affisso un manifesto che, a caratteri cubitali, indica la volontà dei proprietari di voler cedere o fittare l’edificio di 1200 mt quadrati, ora adibito a sede scolastica e di recente condonata per uso civile abitazione. Nessun accordo, nessuna intesa e il primo cittadino di Marano, Matteo Morra, deve masticare amari. Ad onor di cronaca l’aveva già smentito Santoro, consigliere d’opposizione, in un comunicato stampa e poi subito dopo anche un rappresentante della famiglia D’Ambra. Ora arriva però la pietra tombale sull’infinita querelle. Da fonti vicine alla famiglia D’Ambra sembrerebbe esserci già qualche acquirente. Noi l’avevamo ampiamente previsto, ma ovviamente qualche politicante del territorio – che vuole ad ogni costo ergersi a sapientone – ci attaccava, insinuava che fossimo contro la scuola di San Rocco, in realtà abbiamo sempre raccontati i fatti in maniera chiara, limpida e trasparente. Morra e la sua fedelissima assessora Bocchetti dovranno digerire, ora, un boccone amarissimo e, se fossimo in paese serio, dimettersi immediatamente. In ogni caso anche se si fosse raggiunto un accordo o si raggiungesse in futuro, è necessario ricordare che l’immobile non è destinato a scuola ma si tratta di una struttura adibita ad uso civile abitazione e pertanto, sarebbero necessari lavori di adeguamento.













