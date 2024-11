MARANO, LADRI IN AZIONE IN SERATA IN UN APPARTAMENTO DI VIA BARACCA

919 Visite

Ladri in azione in serata in un appartamento di via Baracca, nei pressi di un noto Caf. I proprietari non erano in casa, ma pare stessero rientrando quando si sono accorti delle luci accese in alcune stanze. Sono stati allertati i carabinieri, che sono giunti dopo poco sul posto. Dei ladri, però, nessuna traccia: il furto era già stato consumato. Il bottino è da quantificare. Le vittime pare siano state derubate più volte negli ultimi tempi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews