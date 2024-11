Marano, scuola a San Rocco. Morra smentito clamorosamente dai D’Ambra: “Non c’è alcun accordo, ora basta”

762 Visite

Ennesima brutta figura del sindaco Matteo Morra che, sulla scuola di San Rocco, viene nuovamente smentito dalla famiglia D’Ambra. È proprio uno dei proprietari che, in risposta all’articolo del consigliere Santoro, nel quale veniva evidenziata la strategia politica del sindaco a dare rassicurazioni senza che vi sia uno straccio di accordo per il rinnovo del contratto, ha smentito quanto dichiarato dal sindaco in consiglio comunale. Ecco quanto scrive proprio Giuseppe D’Ambra:

“La vicenda scuola di San Rocco sta andando verso l’epilogo che abbiamo sempre detto dal primo momento. La responsabilità ricade inevitabilmente sul Sindaco e sulla sua amministrazione che ben consapevoli dell’impossibilità di firmare un nuovo contratto con la famiglia D’Ambra hanno voluto giocate con il diritto allo studio dei bambini maranesi facndoli illudere con false promesse. Stasera si è assistito all’ennesimo tentativo di rimediare da parte del sindaco ma forse ha dimenticato, probabilmente mal consigliato, che i contratti di qualsiasi natura si formulano e si concludono tra le parti non con la decisione e unilaterale di un unico soggetto altrimenti ci troveremo in un regime dittatoriale e non democratico. La famiglia D’Ambra è oramai stanca ed ha diritto di difendere la propria proprietà da usurpazioni e depauperamento del bene costruito con tanta fatica ed umiltà. Ora Basta!” E ancora:

”La famiglia d’Ambra si rivolge direttamente ai bambini e le famiglie della frazione di San Rocco per comunicare che non esiste nessun tipo d accordo con I amministrazione. Inoltre tiene a precisare che il consigliere Santoro ha sempre collaborato da tramite tra la nostra famiglia e l’amministrazione sempre nel segno del bene per la frazione di San Rocco”.













