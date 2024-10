Giugliano, il sindaco Pirozzi (coinvolto in una inchiesta giudiziaria) si autosospende dal Pd

576 Visite

Il Partito Democratico di Napoli prende atto e apprezza la decisione del Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal PD, in coerenza con i principi del Codice Etico e dello Statuto del partito, pur nel rispetto della presunzione di innocenza.

Nelle prossime ore il PD, sentito il gruppo consiliare, visti i recenti sviluppi, procederà ad una ulteriore valutazione della situazione politica e amministrativa del comune di Giugliano, in linea con la posizione già espressa nei giorni scorsi.

Il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata

Il commissario cittadino Francesco Dinacci

Il responsabile metropolitani enti locali Gaetano Bocchino













