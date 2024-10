FORMAZIONE, INAUGURATO AL FERRAIOLI DI NAPOLI IL PROGRAMMA MEDEATERRANEA-NAS-ASL NAPOLI 1 SU LEGALITÀ  E SICUREZZA ALIMENTARE

136 Visite

Con la prima giornata formativa sui temi della sicurezza alimentare e la legalità svoltasi presso l’Istituto Esposito Ferraioli Napoli, ha preso il via il primo degli incontri divulgativo – scientifici del progetto nazionale MedEaterranea, frutto della ratifica dell’accordo di cooperazione e divulgazione scientifica siglato tra l’Asl Napoli 1 Centro con il direttore generale Ciro Verdoliva e MedEaterranea con il suo presidente Massimiliano Quintiliani.

La giornata di studio all’istituto turistico-alberghiero di Napoli ha visto una breve cerimonia di inaugurazione alla presenza, oltre che del direttore Quintiliani e della dirigente scolastica Rita Pagano, del comandante del Nas di Napoli, il tenente colonnello Alessandro Cisternino, del maresciallo maggiore del Nas Massimiliano Augliese, del dirigente del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell’azienda sanitaria napoletana Michele Casale.

“La tutela della salute del consumatore – spiega Il comandante Cisternino , è uno degli obiettivi del Comando Carabinieri Tutela Salute e Sanità Nas che, soprattutto attraverso questa progettualità nazionale, diffonde la cultura della sicurezza alimentare in tutte le sue peculiarità , affinché si consolidi nel cittadino, ed negli attuali e futuri operatori della ristorazione, la consapevolezza che il mangiar sano è direttamente correlabile ad un corretto e sano stato di salute”.

Sarà intanto l’ente di divulgazione scientifica MedEaterranea di Napoli ad affiancare gli ispettori Nas e delle Asl nelle attività formative recependo le linee di indirizzo del Protocollo nazionale siglato nel 2019 tra il Miur e l’Arma dei Carabinieri, finalizzate alla realizzazione di attività formative nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia Napoli, come per le altre province italiane nelle quali sono stati già sottoscritti le analoghe intese, con l’ausilio degli esperti dei Carabinieri del Nas.

Gli incontri formativi, seminari scientifici e didattico – educativi, avranno come focus di comunicazione la sicurezza alimentare come principio di precauzione per la salute.

“Decliniamo competenze scientifiche , cultura della legalità, divulgazione di sani e corretti principi alimentari – sottolinea Massimiliano Quintiliani – consapevoli di quanto questo esercizio di democrazia sia indispensabile a formare i buoni cittadini di domani













