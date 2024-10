MARANO, MORRA E I “CONTENTINI” AI DELUSI. IL FRONTE PD E QUELLO DEL CORSO MEDITERRANEO. CHI SARA’ AZZERATO PER PRIMA? LA GIUNTA O IL SINDACO?

131 Visite

Morra sa che il tempo che gli rimane – quello politico, si intende – è poco per rimediare ai gravi errori commessi per accaparrarsi la vittoria alle ultime amministrative. Sa che ci sono scontenti e delusi e allora, per cercare di tenere buoni un po’ tutti, da un lato ha sollecitato il segretario del Pd locale, Sorrentino, a dare un piccolo, piccolissimo contentino a Davide di Luccio e Francesco Vallefuoco.

Quest’ultimo difficilmente entrerà in giunta ma il primo cittadino e il segretario del circolo – pur consci della sua delusione – stanno tentando ugualmente di tenerselo dalla propria parte. Una mossa chiara, letta, che non porterà a nulla, perché Morra di tempo per fare le cose ne ha pochissimo e di spazi per accontentare tutti ancor di meno. Chi è cascato nella trappola, naturalmente, negherà di essere interessato ad ottenere visibilità politica, ma sono quelle piccole, grandi bugie che fanno parte dell’eterno canovaccio della politica locale.

C’è poi il consueto fronte del “corso Mediterraneo”: il sindaco, mesi fa, si è impegnato con Mario Casillo, uno dei leader regionali del Pd, per riconoscere un ruolo ai super “fenomeni” della zona, che lo hanno sostenuto – dopo averne detto peste e corna per anni – al ballottaggio delle ultime elezioni comunali.

Morra, secondo i rumors, avrebbe riferito o comunque fatto capire di essere in procinto, a dicembre, di azzerare la giunta, ma anche questo sembra un tentativo, il solito, per prendere tempo e portare a “sperdere” ancora per un po’ i due o tre del Corso che ancora hanno fiducia in lui. Altri, invece, hanno ormai capito l’antifona e se ne infischiano delle promesse fatte in svariate sedi, sembrerebbe a Napoli un anno fa e poco prima dell’estate di quest’anno e sempre lontano dagli sguardi maranesi.

Il dado è comunque tratto: Morra non può liberarsi di alcune tenaglie interne e non può di certo mandare via il vicesindaco Luigi Carandente, né tanto meno il gruppo Di Fenza per fare spazio ad altri. La storia del municipio, del resto, è ormai segnata. Ora resta da capire se, eventualmente, ci sarà qualche movimento in giunta per accontentare qualcuno o se, prima di azzardare qualche mossa, andrà via proprio lui, il primo cittadino, che a Napoli è sostenuto dai Fiola e nell’hinterland da Giannino Porcelli. Poca roba, tuttavia, per rimanere a galla a lungo.













