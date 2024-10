Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada: la tragedia alle isole Mentawai

376 Visite

Una morte assurda, atroce, terribile. Giulia Manfrini, surfista e influencer, è morta dopo essere stata trafitta da un pesce spada. La 36enne stava surfando al largo delle isole Mentawai, nell’oceano Pacifico venerdì 18 ottobre, intorno alle 9:30 del mattino. Ed è stata la polizia di Siberut a raccontare i dettagli del tragico incidente.

Giulia, dopo essere stata trafitta dal pesce spada, ha provato a chiedere aiuto agitando le mani. In suo soccorso sono arrivati due persone, Alexandre Ribas e Massimo Ferro. I due sono riusciti a riportare l’influencer a riva. Poi l’hanno trasportata nel Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu. Ma le ferite riportate dalla ragazza erano troppo gravi. Giulia è morta in ospedale poco più tardi. È stato Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, a fornire alcuni dettagli sull’incidente: “Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut”, ha spiegato il funzionario.













