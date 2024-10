Mugnano-Marano-Chiaiano: ladri attivissimi la scorsa notte. Nel mirino pasticceria, bar e supemarket

919 Visite

Un furto riuscito, in una pasticceria al confine tra Mugnano, Napoli e Marano; un tentativo di furto, solo abbozzato e frenato dall’allarme, in un bar sempre di una zona al confine tra i tre comuni. E ancora: un tentato furto in un supermarket sempre dell’analoga zona, chiaramente più vicina a Marano e Mugnano che a Napoli pur essendo i fatti accaduti formalmente nel territorio napoletano. E’ quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Indagano le forze dell’ordine.













