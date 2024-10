Incendio in chiesa ad Anacapri: donna gravemente ustionata

86 Visite

Un violento incendio ha sconvolto lunedì sera la tranquillità di Anacapri. Le fiamme sono divampate in un locale adiacente alla chiesa di Santa Sofia, in via Trieste e Trento, causando il ferimento grave di una donna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato innescato da un’esplosione di una bombola del gas. Le fiamme si sono rapidamente propagate, interessando principalmente un locale ricreativo e una stanza messa a disposizione dal parroco a una coppia in difficoltà economiche, recentemente sfrattata.

La donna, una 65enne, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado a braccia e gambe. Soccorsa dai sanitari, è stata trasferita d’urgenza al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli, dove le sue condizioni sono stabili ma gravi.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il locale è stato completamente distrutto dall’incendio, mentre la chiesa ha riportato danni lievi.

I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per accertare le cause precise dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. I militari hanno sequestrato i locali coinvolti per effettuare i rilievi tecnici

Il sindaco Franco Cerrotta si è recato sul posto per esprimere la sua solidarietà alla vittima e assicurare il pieno sostegno dell’amministrazione comunale

