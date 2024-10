Napoli, parcheggiatori abusivi: la maxi operazione coordinata dalla prefettura

203 Visite

Nel quadro delle azioni stabilite dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica su indirizzo del Prefetto Michele di Bari, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia Locale di Napoli e agli gli Ausiliari dell’Azienda Napoletana di Mobilità (ANM) con l’ausilio dei carri gru, hanno condotto nell’ultima settimana una serie di operazioni mirate a contrastare il fenomeno del parcheggio abusivo.

I controlli, iniziati in concomitanza con l’evento calcistico Napoli-Como del 4 ottobre, sono proseguiti fino alla serata di venerdì 11 ottobre.

Le attività si sono concentrate su diverse aree della città maggiormente colpite dal fenomeno, tra cui le aree limitrofe allo Stadio Diego Armando Maradona e degli ospedali Cardarelli, Santobono e Ospedale del Mare nonché Piazzale d’Annunzio, via Cinthia, viale Giochi del Mediterraneo, Viale della Resistenza, Piazza Cavour, Piazza Matteotti, via Filzi, Via R. Viviani, via dell’Incoronata, Via De Gasperi, Corso Lucci Via Lanzieri, Piazza Bovio, Piazzetta San Carlo all’Arena, Via Coroglio, Via Diocleziano, Via Cocchia, Via San Pasquale a Chiaia, Via Carducci, Piazza dei Martiri, Via dei Mille, Piazza Vanvitelli, Port’Alba, Via Santa Lucia, Via Labriola, Via Chiatamone, Via Nazario Sauro, via Chiaromonte e l’area mercatale di via Malibran,

Questi gli esiti dell’attività effettuata:

– 36 soggetti verbalizzati perché sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo;

– 55 soggetti, denunciati per recidiva perché già verbalizzati in precedenza;

– 67 persone controllate di cui 18 pregiudicati;

– 135 veicoli rimossi

– 147 veicoli controllati

– 321 verbali elevati per violazioni al C.d.S. di cui 82 contestati al trasgressore

– 10 autorimesse controllate.

– 3.051 accertamenti di violazione redatti da Ausiliari dell’ANM per contrastare il fenomeno nelle aree in concessione delimitate dalle strisce blu;

In questo ultimo ambito un dipendente dell’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha denunciato un’aggressione subita durante il controllo dei ticket di sosta avvenuto in via Sebastiano Veniero, a Fuorigrotta, dove il dipendente, insieme a tre colleghi, stava effettuando i consueti controlli.

L’aggressore, tale P.L., 55 anni, napoletano, parcheggiatore abusivo solito operare nella zona, ha inizialmente minacciato il gruppo e poi sottratto dalle vetture i verbali già redatti. Poco dopo, ha aggredito fisicamente il dipendente ANM, provocandogli lesioni e danneggiando anche il tablet in dotazione, utilizzato per la redazione dei verbali.

La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso, dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple con una prognosi di 7 giorni.

Successivamente, gli agenti del Reparto Investigativo della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti sul luogo dell’aggressione, riuscendo ad identificare e fermare l’aggressore che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime il proprio ringraziamento al personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nonché alla Polizia locale di Napoli con il personale dell’ANM per l’impegno messo in campo e per i positivi risultati raggiunti all’ esito delle operazioni svolte.













