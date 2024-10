Giugliano, controlli stradali: sequestri e violazioni

254 Visite

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania ed in particolare nella zona industriale e nelle vie Carrafiello, Lago Patria, San Francesco a Patria e Domitiana.

In particolare, personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 59 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllato 37 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.













