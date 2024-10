Hamas progettava l’11 settembre di Tel Aviv

233 Visite

Secondo quanto scrive il Washington Post alcuni documenti ritrovati dalle truppe israeliane a Gaza “descrivono in dettaglio un potenziale piano di Hamas molto più grande dell’attacco messo a segno il 7 ottobre 2023“. Si sarebbe trattato di una sorta di 11 settembre in Israele: un piano che avrebbe potuto far esplodere “un grattacielo a Tel Aviv, in stile 11 settembre”. E sempre da fonti israeliane arriva l’altro scoop del giorno, quello del New York Times, secondo il quale Hamas avrebbe provato a coinvolgere sia l’Iran che Hezbollah negli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Che vertici e rappresentanti dei tre attori, alleati nel cosiddetto “asse della Resistenza”, si siano incontrati anche a ridosso degli attacchi non è certo una novità.













