La voce dei cittadini. Marano, strisce blu tra via Che Guevara e via Colombo: il disappunto dei residenti

Gentile redazione, Desidero segnalare una situazione che sta creando disagio ai residenti delle vie Cristoforo Colombo e Che Guevara. Sono stati recentemente installati cartelli che indicano il parcheggio a pagamento, ma questa decisione solleva interrogativi sulla possibilità di parcheggio per chi vive in zona. Questa misura rischia di penalizzare i residenti, costringendoli a cercare soluzioni alternative per parcheggiare le proprie auto. Inoltre, ci si chiede perché il comune non si concentri su interventi urgenti per sistemare strade e marciapiedi, che versano in condizioni critiche. Spero che questa segnalazione possa stimolare un confronto su queste problematiche e trovare soluzioni più giuste per la comunità.

Cordiali saluti