Neo associazioni a Marano, De Magistris risponde piccato a Gagliardi: “Ha fatto nuovamente il Pierino, facendo saltare tutto”

L’idea di una associazione è nata da più di tre mesi e fu focalizzata sull’obiettivo della Legalità. Si elesse come Presidente Luigi De Biase, ma dopo pochi giorni i fratelli Nuvoletta fecero sapere che dovevamo essere loro i Presidenti. L’associazione andò a monte.

Alcuni si ritirarono, i restanti decisero di continuare e di percorrere, per il bene della città, la strada della Cultura in tutte le sue eccezioni. Il signor “Pierino” ci ha onorato della sua presenza senza apportare nessun suggerimento, solo offrendosi di fare da tramite preso le Suore del Buon Consiglio, per avere in fitto un casotto in disuso, antistante la Scuola come da suggerimento di alcuni organizzatori.

Il gruppo si è riunito più volte e le ultime volte all’interno della scuola chiarendo di volta in volta gli obbiettivi e la finalità, la denominazione dell’ Assicurazione ‘AMICi INSIEME – Napoli Nord,(ONLUS) con sede presso la scuola delle suore del Buon Consiglio. Nella penultima riunione abbiamo chiesto alla Madre Superiore di accettare la nomina di Presidente Onorario è siccome mancavano un paio di componenti ci siamo riservati di formalizzare l’atto esplicitando il nome dei soci fondatori, la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-tesoriere ed i membri del Consiglio.

Ma appena girato l’angolo, ‘Pierino”, ha creato, in men che non si dica, una chat, senza consultarsi con nessuno, senza chiedere se il gruppo era d’accordo, presentandosi, molto democraticamente, come l’ideatore e il fondatore di questa novella associazione.

Domenica 6 c.m., nell’ ultima riunione presso la scuola del Buon Consiglio, ci siamo trovati, a nostra insaputa, davanti ad un gruppo di altre persone senza sapere quale fosse il loro ruolo. Lo sconcerto è stato totale. Il gruppo fondatore porge le sue scuse a tutte le persone convenute.

Nel frattempo il “Pierino” aveva cambiato nome all’assicurazione, denominandola “Insieme si può ‘e pretendendo che gli atti già stabilito fossero decisi a maggioranza, anche da persone che ignoravano tutto l’iter precedente.

Era, per noi gruppo fondatore, chiara che l’attribuzione delle aree tematiche erano subordinate alla adesione dei soci previa illustrazione e dibattito con gli stessi.

A questo punto, grazie a “Pierino” è andato tutto a monte.

P.S. “Pierino” e ‘ stato chiamato tale da un comune amico antistante, il quale ha aggiunto: ” proprio in mano a Pierino vi dovevate mettere?” Notoriamente conosciuto in piazza per i suoi precedenti fallimenti, uno dei quali quello di candidato a Sindaco con i 5 Stelle seguito dalla cacciata dal Movimento, come pure è stato cacciato dall’associazione “MaranoLab” e spodestato dall’organizzazione della Gara Podistica che si tiene nella città di Marano

Certamente non riconosciamo in lui né capacità organizzative né culturali, tutt’ al più visionarie-irreali. E ci siamo chiesti se questa confusione sia il parto di questa sua mente contorto se sia scaturita da chi non voleva la nascita di questa associazione. Pertanto auguriamo a “Pierino ” e ai suoi “adepti”, buon proseguimento. Noi continueremo imperterriti per la nostra strada. Porgiamo cordiali saluti a tutti.

Franco De Magistris