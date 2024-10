Fondi ministeriali per telecamere, Marano e altri comuni ricevono finanziamenti. Intanto le telecamere installate un anno fa non sono ancora in funzione: manca il regolamento comunale

196 Visite

Nel pomeriggio di ieri, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta

una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno

partecipato l’Assessore alla legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il Questore, il

Comandante provinciale di Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di

Finanza, i Comandanti della Polizia Metropolitana e della Polizia locale e il Dirigente

della Zona Telecomunicazioni Campania e Molise della Polizia di Stato.

Diverse le tematiche affrontate.

Il Comitato ha proceduto all’esame e all’approvazione dei progetti di videosorveglianza

e di carattere sociale presentati da 9 Comuni di quest’Area metropolitana – Acerra,

Afragola, Casoria Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano di Napoli, Portici,

Pozzuoli e Torre del Greco – finanziati dal Fondo Unico Giustizia del Ministero

dell’Interno, per importi compresi tra i 68.000 e i 42.000 €, per il potenziamento delle

iniziative di sicurezza urbana.

Il contributo riconosciuto potrà essere utilizzato per:

a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza conformi alle

caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno;

b) l’acquisto e l’installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento

delle sale operative e per la loro interconnessione;

c) la messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate;

d) la realizzazione, l’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle camere

di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali;

e) la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di foto segnalamento;

f) la messa in sicurezza degli immobili abbandonati o sgomberati;

g) la prevenzione del disagio giovanile, della dispersione scolastica e della devianza

minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo, alla violenza

giovanile e al fenomeno delle baby gang;

h) la gestione dei minori stranieri non accompagnati, dei soggetti senza fissa dimora

e in condizione di fragilità psicofisica nonché dei nuclei familiari in condizioni di

particolare vulnerabilità sociale;

i) il monitoraggio nelle zone a maggiore aggregazione giovanile per prevenire e

contrastare il fenomeno della cosiddetta mala movida;

j) progetti di impegno civico (c.d. civic engagement).

Alla presenza del Presidente della seconda Municipalità di Napoli è stata poi esaminata

la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica presso quell’area, in particolare nella

zona di Porta Nolana, già oggetto di precedenti riunioni di Comitato, in occasione delle

quali sono stati pianificati mirati servizi di controllo da parte delle Forze dell’ordine.

La questione sarà altresì oggetto del prossimo Tavolo di osservazione presso la

Municipalità con i rappresentanti di tutti gli enti interessati.

Nel contempo, è stata disposta un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e

controllo sul territorio, anche nelle giornate feriali, nelle fasce orarie pomeridiane e

serali, nelle quali si riscontrano le maggiori criticità.

Alla presenza del Sindaco del Comune di S. Anastasia, si è discusso di alcune

problematiche di ordine e sicurezza pubblica, relative ad alcune aree, anche limitrofe

alla locale scuola elementare, rispetto alle quali è stata pianificata un’incremento dei

servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine per accrescere la

sicurezza e contribuire alla percezione di sicurezza della cittadinanza.

P.s. A Marano le telecamere installate un annetto fa, parliamo di quelle vicino agli impianti idrici di San Rocco e varie, non sono ancora in funzione: il regolamento di utilizzo comunale non è stato ancora approvato né tanto meno individuato il responsabile per le procedure relative ai dati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews