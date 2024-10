Violenze sui medici, fiaccolata a Melito

Aggressioni in corsia a medici e infermieri: mentre entrano oggi in vigore le nuove norme antiviolenza approvate dal governo lo scorso 27 settembre – con l’approdo in Gazzetta del decreto che modifica il codice penale introducendo l’obbligo di arresto, in flagranza differita (entro le 48 ore dal reato laddove filmato con telecamere di videosorveglianza) e con cui vengono inasprite le pene anche in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa e in caso di fatto commesso da più persone la pena è aumentata) – a Melito è stata autorizzata una manifestazione di protesta e di sensibilizzazione della cittadinanza promossa dallo Snami, sindacato di categoria della medicina generale.

Qui il 18 settembre scorso due medici della guardia medica per aver considerata inappropriata una visita domiciliare a un loro parente sono stati violentemente aggrediti da tre donne e due uomini. Sul posto intervenne anche una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza. «Sarà una fiaccolata – spiega in una nota Sabatino Russo, rappresentante Snami della Asl Napoli 2 nord – per sensibilizzare la collettività contro la violenza perpetrata a danno del personale sanitario e a seguito delle inaccettabili aggressioni a che subiamo quotidianamente. In particolare l’abbiamo organizzata a seguito delle violenze subite dai medici del nostro territorio e di recente presso la guardia medica di Melito».