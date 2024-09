Mugnano: polizze e contratti assicurativi falsi. Carabinieri denunciano imprenditrice

268 Visite

Indagine lampo per i carabinieri di Mugnano di Napoli. I militari della locale stazione hanno denunciato per truffa una 46enne imprenditrice del posto e incensurata. La donna è stata segnalata da alcuni cittadini e nel pomeriggio i carabinieri hanno perquisito l’agenzia assicurativa di via Napoli gestita dell’imprenditrice.

Gli accertamenti hanno permesso di constatare che la donna emetteva polizze e certificati assicurativi falsi a discapito di numerosi clienti. La 46enne incassava denaro senza rilasciare alcuna ricevuta cavandosela con la scusa che avrebbe poi fornito tutta la documentazione.

Qualche cliente non c’è cascato a pieno sollevando il dubbio ed i carabinieri sono intervenuti. Sequestrato il locale con all’interno contratti assicurativi, telefoni cellulari, computer e carte di credito. Le indagini proseguiranno













