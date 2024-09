MARANO, FUGA DI GAS NELLE PALAZZINE. VIGILI DEL FUOCO ALLERTATI, MA SI BLOCCANO IN VIA SAN CASTRESE, CONDOTTI SUL POSTO DAI RESIDENTI IN AUTO

179 Visite

Fuga di gas in un appartamento delle palazzine, a due passi dalla chiesa del santo patrono. I vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti, non riescono a giungere sul posto, poiché bloccati, con il loro mezzo, nella strettoia di via San Castrese. L’altra parte di Marano, nel frattempo, era bloccata per gli arcinoti disagi di via Vallesana. I vigili, con la propria attrezzatura, sono stati accompagnati da una residente a bordo della propria autovettura.

I cittadini segnalano che la fuga di gas proveniva da un appartamento in cui vivono due persone, affetti da gravi problematiche, e in pratica abbandonati al loro destino. Richiedono i residenti l’intervento urgente dei servizi sociali comunali e delle forze dell’ordine.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews