Marano, arriva l’ufficiale giudiziario per la scuola di San Rocco, Santoro: “Morra deve dimettersi, poteva individuare alternative in anticipo”

“Domani è il giorno dell’ufficiale giudiziario che porrà in essere tutti gli adempimenti finalizzati allo sgombero degli alunni dalla scuola di San Rocco. L’Edificio condonato (per civile abitazione), dalla Famiglia D’Ambra che ha interamente versato gli oneri concessori, non aderendo alla rateizzazione offerta dal Comune, con una delibera capestro, ricca di evidenti profili d’illegittimità, dovrà essere liberato. Il Sindaco Morra in questi mesi ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa e non ha trovato soluzioni alloggiative alternative alla scuola di San Rocco. Anzi ha preferito, con estrema furbizia, scaricare l’onere del compito all’Assessore all’Istruzione Carmen Bocchetti che con grande impegno ha provato in tutti i modi a salvare il salvabile, ma anche lei si è dovuta fermare dinanzi a paletti giuridici. È da premettere che la famiglia D’Ambra ha offerto tutta la sua disponibilità, per venire incontro alle esigenze dell’Amministrazione, senza ricevere mai riscontri ufficiali. Morra ha preferito giocare sulla pelle dei bambini non individuando beni alternativi a quello di via San Rocco in cui dislocare la scuola e gli uffici. Vi erano tuttavia diversi beni confiscati, già individuati dalla commissione straordinaria, adibiti allo scopo, letteralmente ignorati dall’amministrazione comunale. E ora il caro sindaco si troverà al cospetto di un possibile sgombero che cagionerà danni evidenti sia agli studenti che alle famiglie. Sarebbe cosa buona e giusta che Morra rassegnasse le sue dimissioni per incapacità manifesta.” – è quanto dichiara in una nota Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza a Marano.













