«Scongiurare il pericolo di chiusura del commissariato di Chiaiano». Ieri sera cittadini ed esponenti politici hanno tenuto una fiaccolata per le strade del quartiere a Nord di Napoli per chiedere, al contrario, di «rafforzare il presidio e non accorparlo a Scampia. Intervenga il ministro dell’Interno».













