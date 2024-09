Luna Rossa in finale: ora l’appuntamento con la storia

182 Visite

Eccolo finalmente il punto che serviva per andare in finale. Luna Rossa chiude la sfida contro American Magic e vince per 5-3. Dopo i primi punti, i problemi e le vittorie degli americani la barca italiana non sbaglia. Ora la finale contro Ineos Britannia.

Voluta dall’imprenditore Patrizio Bertelli nel 1997 e varata nel 1999, con Max Sirena skipper e direttore del team, Luna Rossa tornerà dunque in azione nelle acque di Barcellona dal 26 settembre, contro gli inglesi di Ineos Britannia, nell’atto conclusivo della competizione riservata agli sfidanti, che si disputerà al meglio delle 13 regate: chi arriverà per primo a sette successi vincerà la Louis Vuitton Cup.

Luna Rossa, le date della finalissima di Louis Vuitton Cup

Queste le date dell’ultimo atto del prestigioso torneo contro Ineos Britannia:

26 settembre: race 1 e race 2

28 settembre: race 3 e race 4

29 settembre: race 5 e race 6

1° ottobre: race 7 e race 8

2 ottobre: race 9 e race 10

4 ottobre: race 11 e race 12

5 ottobre: race 13

Luna Rossa in finale, tifosi in delirio sui social: “Come Sinner!”

Tifosi impazziti sui social per la qualificazione di Luna Rossa alla finale della Louis Vuitton Cup. “Non ci capisco niente, ma è una barca italiana e sono contento e faccio il tifo per Luna Rossa” scrive uno di questi su X, dove qualcun altro ricorda come questo è solo l’ultima vittoria contro gli americani dopo quelli del volley femminile alle Olimpiadi e di Jannik Sinner nella finale degli Us Open contro Taylor Fritz.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews